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الخارجية الكوبية تعلن تعرض سفارتها في باريس لاعتداء بزجاجات مولوتوف

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا أن سفارة بلاده في باريس تعرضت للاعتداء بزجاجات حارقة، محملا الولايات المتحدة مسؤولية الحادث.
رمز الخبر: ۵۴۷۴۶
تأريخ النشر: 27 July 2021

وكتب الوزير على تويتر: "ارتكب ضد سفارتنا في باريس عمل إرهابي باستخدام زجاجات مولوتوف".

وأضاف: "نعتبر أن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الحملات المستمرة ضد بلادنا، التي تحرض على مثل هذا السلوك والدعوات للعنف بلا عقاب".

يذكر أن هذا هو ليس أول اعتداء على السفارات الكوبية في الخارج، حيث أطلق النار على مبنى سفارة كوبا في واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي، دون أن يصاب أحد بأذى.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كوبا، ومظاهرات في بعض الدول الغربية تضامنا مع المحتجين.

وشهدت كوبا قبل أسبوعين احتجاجات ضد الحكومة، سرعان ما استجابت الحكومة لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية مع استمرار الحصار الأمريكي المفروض منذ عقود وأضرار وباء كورونا على الاقتصاد المحلي.

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