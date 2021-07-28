وزير الخارجية العراقي يعلن عدم بقاء أي قوات قتالية أمريكية في بلاده بحلول نهاية العام

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عدم بقاء أي قوات قتالية أمريكية في بلاده بحلول نهاية 2021.

وكالة تبناك الإخبارية_ لفت حسين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، الى ان وجود القوات الأجنبية في العراق "سيقتصر على دعم الحكومة العراقية ضد داعش".

وذكر بان القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأجنبية تخضع للقوانين العراقية وليس غيرها.

وأكد وزير الخارجية العراقي ان حكومة بلاده "تعهدت بحماية البعثات الأجنبية خلال الحوار الاستراتيجي مع واشنطن". ولفت الى ان الولايات المتحدة "أكدت احترامها سيادة العراق وتعهدت باستمرار توفير الموارد اللازمة لحفظ وحدته".

وكشف حسين أنه تم خلال جلسات الحوار الاستراتيجي "مناقشة دعم واشنطن لبغداد لإتمام الانتخابات المقبلة ومراقبتها".