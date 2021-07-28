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الحريري يؤكد دعم ميقاتي ويقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية والحكومة والنواب في قضية المرفأ

اقترح رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الدين الحريري، "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيسيْ الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب"، من أجل التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من آب/ أغسطس 2020.
رمز الخبر: ۵۴۷۳۸
تأريخ النشر: 27 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ عقد الحريري مؤتمره الصحافي الأول بعد تكليف رئيس الحكومة الأسبق ورجل الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة في "بيت الوسط" حيث فضل عدم الكلام عن مهمة ميقاتي وذكّر بأنه وكتلته يدعمان تكليفه.

وبالنسبة لانفجار الرابع من آب/ أغسطس الذي لم يتقدم ملف التحقيق فيه، قال الحريري "أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب".

وشدد الحريري على أنه من حق اللبنانيين معرفة "من أتى بالنترات إلى مرفأ بيروت ومن وراء الانفجار" مضيفاً أن كتلة المستقبل لم تتخلّ عن العريضة التي تطالب بمحاسبة المسؤولين.

والمقترح الذي يقدّمه الحريري على شكل عريضة سيوقع عليها نواب "من عدّة أحزاب" بحسب الحريري.

وقال الحريري "النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين ‏وجهات نظر.. من تثبت إدانته يُحاكم حتى لو كنت أنا".

وكان الحريري فشل في تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ 9 أشهر تقريباً، واعتذر في منتصف الشهر الحالي، ما فتح الباب أمام استشارات نيابية جديدة وتكليف ميقاتي.

وتسبّب انفجار المرفأ المروع الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شهيد وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.

         

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