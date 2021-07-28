حزب جبهة التحرير: أصبحنا قادرين على إرغام العدو بما نريده وننزداد قوة وصلابة

أكد أمين عام حزب جبهة التحرير صالح صائل إن" مبعوث الامم المتحدة السابق الى اليمن مارتين غريفيث راوغ كثيراً، وتوقع ان المبعوث الجديد الذي هو من السويد ربما يعطي الخبر الصحيح ويتعاطى بطريقة عادلة بعكس السابقين".

وقال صائل في حديث لوكالة تابناك للاخبار أن " المبعوث الاممي الجديد الى اليمن إذا كان على شاكلة من قبله فلن يكون هناك أي حل، مؤكداً أن اليمنيين هم دعاة سلام فيه عدل".

وتمنى أن يتعاطى المبعوث الجديد مع اليمنين بصدق وان يقدم التقارير الصحيحة أمام مجلس الامن الدولي".

وأردف بالقول: "اصبحنا اليوم قادرين على أن نرغم قوى التحالف السعودي بما نريده نحن، واليوم نحن نزداد قوة وصلابة".