تكتل الأحزاب اليمنية: اذا سار المبعوث الجديد على نهج سابقيه فإن مصيره الفشل

أكد المتحدث بإسم تكتل الأحزاب اليمنية المناهضة للتحالف عارف العامري إن" الأمم المتحدة لا تقوم بسوى تأجيج الحروب، والمبعوثين السابقين للأمم المتحدة لم يقدموا أي شيء يذكر للحل في اليمن، وأن المبعوث السويدي الجديد سوف يسير على درب رفاقه السابقين".

وأوضح العامري في حديث لوكالة تابناك للأخبار أنه" إذا لم يكن هناك حل شامل دون تجزئه فإنه لن يكون هناك أي سلام في الجمهورية اليمنية".

وأكد أن "صنعاء لا تعول على القرارات الأممية وآخرها ما تم من إدراج "أنصار الله" في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال"، منوهاً إلى أنه إذا كان هناك بصيص أمل فهو أن هذا المبعوث الجديد هو من السويد، وقد عرفت مواقف بلاده بالاتجاه نحو السلام في اليمن".

وأِشار العامري إلى أن" تكتل الاحزاب سلم رسالة احتجاج للأمم المتحدة على قرارها بضم أنصار الله في قائمة منتهكي حقوق الأطفال، متطرقاً إلى أن الأحزاب طالبت الأمم المتحدة بالقيام بمهامها ضمن الدور الحيادي المألوف".