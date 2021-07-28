الجزائر ..وصول دفعة أولى من أجهزة الأوكسجين قادمة من الصين

استلمت الجزائر دفعة أولى من أجهزة الأوكسجين والتنفس والمقدرة بـ 1050 جهاز من الصين وذلك على إثر وصول طائرتيْ نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية حطتا ليل الأحد الاثنين في مطار بوفاريك.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس الاثنين،تلقى "تابناك"نسخة منه، أنه "في إطار دعم جهود المنظومة الصحية الوطنية وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا، حطت ليلة الأحد، بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، على متنهما الدفعة الأولى من أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بألف وخمسين 1050 جهاز تم اقتناؤه من جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف البيان أن "هذه العملية ستليها، خلال الأيام والأسابيع القادمة، عمليات مماثلة لاستيراد دفعات أخرى من هذه التجهيزات الطبية الضرورية".

وخلص البيان الى أن "الجيش الوطني الشعبي يبقى على استعداد دائم لدعم ومرافقة الجهود الوطنية لمواجهة أثار هذا الوباء الخطير".