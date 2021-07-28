الاتحاد الأوروبي يحث زعماء لبنان على تشكيل حكومة في أسرع وقت

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الاثنين: "من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير.. حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد".

أضاف التكتل: "ندعو الزعماء السياسيين في لبنان للتعاون بما يسمح بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة على وجه السرعة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي حيث انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

وفي أغسطس 2020 أعلن رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 215 شخصا.

وقد تم تكليف سعد الحريري في أكتوبر الماضي بتأليف حكومة جديدة، لكنه فشل في تشكيل حكومته في ظل تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد وخلافاته مع الرئيس، ميشال عون.

المصدر: "رويترز" + وكالات