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مراجع الدين في ايران يتلقون اللقاح الايراني

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي كان قد تلقى الجرعة الاولى من لقاح "بركت" يوم 25 حزيران/يونيو الماضي والجرعة الثانية يوم الجمعة الماضية 23 تموز/يوليو الجاري.
رمز الخبر: ۵۴۷۲۷
تأريخ النشر: 27 July 2021

تلقى المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جرجاني اللقاح الايراني "بركت" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وافاد مراسل وكالة انباء "فارس" ان آية الله علوي جرجاني احد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة تلقى الجرعة الاولى من اللقاح الايراني "کوف ایران بركت" وفق ترتيبات الفئات السنية لتلقي لقاح كورونا.

وفي تصريح له خلال تلقيه اللقاح اشاد المرجع الديني آية الله علوي جرجاني بخدمات العاملين في مجال الصحة والعلاج في البلاد.

يذكر ان قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي كان قد تلقى الجرعة الاولى من لقاح "بركت" يوم 25 حزيران/يونيو الماضي والجرعة الثانية يوم الجمعة الماضية 23 تموز/يوليو الجاري.

وكان سماحة القائد قد فضّل الانتظار لحين تصنيع اللقاح الايراني من اجل التطعيم به رغم ان الفئة العمرية التي فيها اي فوق 80 عاما المعلنة من قبل وزارة الصحة كانت قد حلت قبل ذلك الوقت.

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