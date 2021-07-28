ايران تدشن أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية

بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري تم يوم الاثنين تدشين أول مركز ابداع متخصص في الصناعة النووية.

ويهدف افتتاح أول مركز للابداع النووي (راسا) الى تسويق الإنجازات البحثية للعلماء النوويين الايرانيين.

وإنشاء هذا المركز هو الخطوة الأولى في تشكيل النظام البيئي للابداع في الصناعة النووية ودعم عملية تطوير الابتكار في هذه الصناعة، ومن المؤمل أن يستفيد المجتمع من فوائد تطوير التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية في الطب والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات.