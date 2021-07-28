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اللواء سلامي: حزب الله سيخمد تحركات الصهاينة قبل بدئها

أعداؤنا وعلى رأسهم أمريكا جربوا كل أنواع المؤامرات منذ اليوم الأول لانتصار الثورة واستخدموا جميع أنواع الاغتيالات والعقوبات والتهديدات ضدنا، لكن شعبنا لم يستكن ابداً ومضى بمسيرته بسرعة.
رمز الخبر: ۵۴۷۲۳
تأريخ النشر: 27 July 2021

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين ان لبنان وحزب الله يقفان بقوة بوجه الصهاينة، واذا أراد العدو القيام بأي تحرك فإن حزب الله سيخمده منذ البداية.

وخلال مراسم احياء الذكرى السنوية لعمليات "مرصاد" التي تم فيها تدمير قوات زمرة "خلق" المنافقين عام 1988 بعد انتهاء الحرب المفروضة، قال إن أمريكا لم تجلب شيئاً لشعوب العالم سوى الفقر والتخلف ونهب الثروات، مؤكدا ان أمريكا لم يعد لها أي سلطة وأهمية في إيران.

وأشار اللواء سلامي إلى ان الأعداء أدركوا أنهم لا يستطيعون هزيمة الشعب الإيراني عبر الحرب التقليدية، فقد لجأوا إلى مؤامرات أخرى مثل العقوبات الاقتصادية ويريدون ابعاد الشعب عن دولته بفرض العقوبات والضغوط الاقتصادية، لكن عليهم أن يعرفوا ان العقوبات الاقتصادية ربما ستضغط على الشعب في الظاهر، لكن النصر سيكون لإيران الإسلامية.

وأضاف اللواء سلامي: أعداؤنا وعلى رأسهم أمريكا جربوا كل أنواع المؤامرات منذ اليوم الأول لانتصار الثورة واستخدموا جميع أنواع الاغتيالات والعقوبات والتهديدات ضدنا، لكن شعبنا لم يستكن ابداً ومضى بمسيرته بسرعة.

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