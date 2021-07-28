رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور سورية

وسيقوم رئيس مجلس الشورى خلال زيارته بمتابعة بعض النشاطات الاقتصادية الإيرانية في سورية ، والتي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين وفي الوقت نفسه سيسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجار و القطاع الصناعي الايراني في سورية.

من المقرر ان يقوم رئيس مجلس الشورى محمد رضا قاليباف بزيارة الى سوريا قريبا في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأفادت وكالة تسنيم ان قاليباف سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين السوريين من بينهم الرئيس السوري بشار الاسد وسيتناول القضايا السياسية والتعاون الستراتيجي بين البلدين بما في ذلك التوافقات الاقتصادية المبرمة بين ايران وسورية.

وسيقوم رئيس مجلس الشورى خلال زيارته بمتابعة بعض النشاطات الاقتصادية الإيرانية في سورية ، والتي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين وفي الوقت نفسه سيسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجار و القطاع الصناعي الايراني في سورية.

ومن المقرر ان تجري الزيارة بصورة رسمية في نهاية الاسبوع الحالي.