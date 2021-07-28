افتتاح مشاريع وطنية تابعة لمنظمة حماية البيئة واخرى للمناطق التجارية الحرة

كما تهدف هذه المشاريع الى صيانة السواحل البحرية وسواحل الاهوار وحمايتها من التلوث بما في ذلك بحيرة ارومية غرب البلاد.

برعاية الرئيس حسن روحاني تم اليوم الاثنين افتتاح العديد من المشاريع الوطنية في مجال حماية البيئة والمناطق التجارية الحرة في العديد من محافظات البلاد باستثمارات بلغت قيمتها 2787 مليار تومان .

وشملت المشاريع التي افتتحت يوم أمس 13 مشروعا للدراسات وتحديد الاحتياجات المائية للانهار ولواحد وعشرين من المستنقعات والاهوار في انحاء البلاد ، بهدف التحكم العلمي بالمياه في الظروف الحالية وتحقيق التوازن بين التنمية واستهلاك المياه في هذه المسطحات المائية.

كما تهدف هذه المشاريع الى صيانة السواحل البحرية وسواحل الاهوار وحمايتها من التلوث بما في ذلك بحيرة ارومية غرب البلاد.

من جهة اخرى افتتح الرئيس روحاني اربعة مشاريع انتاجية في جزيرة كيش الواقعة في الخليج الفارسي ، و16 مشروعا في منطقة ارس التجارية الحرة قرب الحدود مع جمهورية اذربيجان ، و16 مشروعا في منطقة قشم الاقتصادية الحرة ومن بينها محطة لتحلية المياه ، ومصنع لانتاج الزوارق.