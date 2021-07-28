النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ

وزارة الدفاع تفتتح مشروعا لصناعة الأبنية الجاهزة

وطبقا لهذه التقنيات فأن البناية المكونة من 12 طابقا وبمساحة بناء 11 ألف مترمربع يتم انجازها في ستة اشهر بدلا من ثلاث سنوات.
رمز الخبر: ۵۴۷۲۰
تأريخ النشر: 27 July 2021

بدأت وزارة الدفاع اليوم الاثنين تشغيل المشروع العام لتصنيع المباني الجاهزة بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي.

ويعتبر هذا المشروع الذي بدأ العمل به في خريف 2019 انجازا استراتيجيا لاحداث تغيير اساسي في صنعة البناء في البلاد ، وقد قامت وزارة الدفاع بانجازه بدعم من الاركان العامة للقوات المسلحة ، وبذلك اصبحت ايران تمتلك علوم وتقنيات صناعة ونصب المباني الجاهزة ، بعد ان كانت هذه التقنيات منحصرة بيد دولتين أو ثلاث.

وطبقا لهذه التقنيات فأن البناية المكونة من 12 طابقا وبمساحة بناء 11 ألف مترمربع يتم انجازها في ستة اشهر بدلا من ثلاث سنوات.

کما ان التقنیات الجديدة تحول دون تبديد الطاقات المختلفة ، اضافة الى قلة تكاليفها قياسا بالطرق التقليدية للبناء ، اضافة الى انها تحافظ على العمارة الاسلامية الايرانية الاصيلة.

وأٌنشىء مشروع صناعة البناء الجاهز على مساحة 300 الف كيلومتر مربع وبمساحة بناء تبلغ 70 الف مترا اضافة الى ساحات وشوارع وحدائق ، كل ذلك بايدي المهندسين المتخصصين الايرانيين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله وحركة أمل: تشكيل الحكومة بداية لإيقاف الإنهيار
إصابة شاب خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين واعتقال آخرين فجرًا
الرئيس السيسي والصفدي يشيدان بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق
وزير التجارة يبحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط
إخماد نيران مخازن ذخيرة فرقة الإمام علي (ع) والاخيرة تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجارات
الخارجية الكوبية تعلن تعرض سفارتها في باريس لاعتداء بزجاجات مولوتوف
ميقاتي من قصر بعبدا: بإذن الله سنشهد حكومة قريبا
وزير الخارجية العراقي يعلن عدم بقاء أي قوات قتالية أمريكية في بلاده بحلول نهاية العام
وزارة الأمن تعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة
باسيل: لا نمارس النكد السياسي وواجبنا تقديم كل التسهيلات للتأليف ولن نشارك في الحكومة
النهضة تجدد وصفها قرارات سعيد بالإنقلاب وتدعو للتراجع عنها
ميقاتي يلتقي الحريري في مجلس النواب والأخير يغادر دون الإدلاء بتصريح
ميقاتي يبدأ استشاراته لتأليف الحكومة بلقاء الرئيس بري
الحريري يؤكد دعم ميقاتي ويقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية والحكومة والنواب في قضية المرفأ
التكتل المناهض للعدوان: لتطبق الامم المتحدة مواثيقها ولا ترتهن لأمريكا
انتخابات في اقليم كشمير وسط توتر مع القسم الهندي من الإقليم
بايدن خلال لقائه الكاظمي: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق ومستمرون بدعمه استخبارياً
عملية اغارة على مواقع مسلحي الجيش السعودي في محور عسير
الاتحاد الأوروبي يرسل أربع طائرات لمكافحة الحرائق في جزيرة سردينيا
حزب عمران خان يفوز بانتخابات آزاد كشمير في نتيجة غير مسبوقة لكن متوقعة
الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف والحفاظ على الهدوء في تونس
خزان صافر إلى الواجهة بعد التسرب النفطي قبالة عدن
قرية عبوين شمال رام الله تشيع جثمان الشهيد يوسف محارب
المشيشي: سأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس قيس سعيد
البيان المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن
الرئيس التونسي: اتخذت قرارا بناء على ما يخوله الدستور وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب
إعصار "إن-فا" يهبط على اليابسة للمرة الثانية شرقي البلاد
مسجد جمكران يمنح السيد حسن نصر الله وسام الخدمة الفخرية
الجزائر ..وصول دفعة أولى من أجهزة الأوكسجين قادمة من الصين
"مجتهد" يكشف عن الجهات التي تقف خلف الانقلاب في تونس