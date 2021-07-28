وزارة الدفاع تفتتح مشروعا لصناعة الأبنية الجاهزة

وطبقا لهذه التقنيات فأن البناية المكونة من 12 طابقا وبمساحة بناء 11 ألف مترمربع يتم انجازها في ستة اشهر بدلا من ثلاث سنوات.

بدأت وزارة الدفاع اليوم الاثنين تشغيل المشروع العام لتصنيع المباني الجاهزة بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي.

ويعتبر هذا المشروع الذي بدأ العمل به في خريف 2019 انجازا استراتيجيا لاحداث تغيير اساسي في صنعة البناء في البلاد ، وقد قامت وزارة الدفاع بانجازه بدعم من الاركان العامة للقوات المسلحة ، وبذلك اصبحت ايران تمتلك علوم وتقنيات صناعة ونصب المباني الجاهزة ، بعد ان كانت هذه التقنيات منحصرة بيد دولتين أو ثلاث.

وطبقا لهذه التقنيات فأن البناية المكونة من 12 طابقا وبمساحة بناء 11 ألف مترمربع يتم انجازها في ستة اشهر بدلا من ثلاث سنوات.

کما ان التقنیات الجديدة تحول دون تبديد الطاقات المختلفة ، اضافة الى قلة تكاليفها قياسا بالطرق التقليدية للبناء ، اضافة الى انها تحافظ على العمارة الاسلامية الايرانية الاصيلة.

وأٌنشىء مشروع صناعة البناء الجاهز على مساحة 300 الف كيلومتر مربع وبمساحة بناء تبلغ 70 الف مترا اضافة الى ساحات وشوارع وحدائق ، كل ذلك بايدي المهندسين المتخصصين الايرانيين.