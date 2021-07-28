الجهاد الاسلامي: لن نقف مكتوفي الايدي امام الحصار الخانق على قطاع غزة

واوضح ان المقاومة تنتظر من الوسيط المصري الضغط على العدو وتطبيق بنود وقف اطلاق النار والا فان الضغط المستمر سيولد انفجار في وجه العدو الصهيوني.

اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين التزامها مع فصائل المقاومة بالعمل على فك الحصار عن غزة.

وقال القيادي في الحركة احمد المدلل لمراسلنا تعقيبا على القصف الذي استهدف مواقع المقاومة بغزة ان التصعيد الصهيوني الاخير يأتي في سياق محاولات يائسة من العدو لإعادة قوة ردعه التي اهدرتها المقاومة بعد معركة سيف القدس ومحاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني.

واكد ان القصف لن يؤثر على الشعب الفلسطيني الذي ستظل المعركة معه مفتوحة حتى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني .

واضاف: "لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام الاستمرار في الحصار الخانق على اهلنا في غزة، نحن خياراتنا متعددة وسنستخدم كل الخيارات من اجل فك الحصار".

واوضح ان المقاومة تنتظر من الوسيط المصري الضغط على العدو وتطبيق بنود وقف اطلاق النار والا فان الضغط المستمر سيولد انفجار في وجه العدو الصهيوني.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع للمقاومة بذريعة الرد على اطلاق بالونات حارقة من القطاع.