منتخب إيران للتايكواندو يتاهل الى نهائي المنافسات الجماعية في طوكيو

وفي مرحلة النصف نهائية، استطاع المنتخب الايراني ان يهزم خصمه الياباني بنتيجة 52 -31، ليتاهل الى نهائي السباقات الجماعية لرياضة التايكواندو ضمن اولمبياد طوكيو 2020.

تمكن منتخب التايكواندو الايراني (رجال – نساء) من اجتياز مضيف الالعاب الاولمبية 2020 بجدارة ليحرز تاهله الى مرحلة نهائي المنافسات الجماعية والتي ستقام غدا الثلاثاء.

وحسب موفد "ارنا" الى اولمبياد طوكيو 2020، تشهد الدورة الحالية من هذا المهرجان الرياضي الدولي، وبموافقة الاتحاد العالمي لرياضة التايكواندو واللجنة الاولمبية الدولية، اقامة تجريبية لسباقات التايكواند الجماعية.

وفي المرحلة النهائية من هذه المنافسات، التي ستقام عند الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء حسب توقيت طوكيو، سيواجه المنتخب الايراني للتايكواندو غريمه الصيني من اجل الحصول على لقب البطولة.

وفي مرحلة النصف نهائية، استطاع المنتخب الايراني ان يهزم خصمه الياباني بنتيجة 52 -31، ليتاهل الى نهائي السباقات الجماعية لرياضة التايكواندو ضمن اولمبياد طوكيو 2020.