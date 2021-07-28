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افتتاح "معرض إيران الرائعة" في يابان

"الألعاب الأولمبية مهرجان ثقافي واليابان تريد استغلال هذه الفرصة الثقافية خلال الأولمبياد لتعزيز العلاقات".
رمز الخبر: ۵۴۷۱۴
تأريخ النشر: 27 July 2021

أقيم حفل افتتاح "معرض إيران الرائعة" على هامش دورة الألعاب الأولمبية بحضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحضر حفل افتتاح "معرض إيران الرائعة"، والذي يعد جزء من الأنشطة الثقافية للأولمبياد كل من وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية، والسفير الإيراني لدى اليابان ورئيس الاركان الاولمبية الثقافية.

وقال السفير الإيراني لدى اليابان مرتضى رحماني موحد في حفل افتتاح معرض إيران الجميلة الذي اقيم في السفارة الإيرانية بحضور كبار المسؤولين الرياضيين من البلدين أن هذا المعرض هو تجسيد صغير للعظمة التاريخية والثقافية للجمهورية الاسلامية والتي كان للشعب الايراني دور كبير في الحفاظ عليها خلال أكثر من ألف سنة.

وأكد السفير الإيراني لدى اليابان: "نشهد اليوم إقامة أولمبياد طوكيو في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في اليابان، وأنا أقدر التزام وواجب المضيف في إقامة هذا الحدث الهام بسبب الظروف الخاصة ".

وأضاف: "إنني أقدر العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، وواجبات والتزام ومسؤولية حكومة وشعب اليابان، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق".

افتتاح "معرض إيران الرائعة" / إيران أرض الأحلام

وقال رحماني موحد: إن العلاقات التاريخية والودية بين البلدين وضعت على عاتقنا مهام والتزامات جسيمة لتعزيز العلاقات بين البلدين ونأمل أن يكون هذا المعرض فصلا جديدا من الازدهار والتقدم بين البلدين. "، واكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري: المعرض يعزز التضامن الثقافي بين البلدين.

وكما قال السيد رضا صالحي أميري في حفل افتتاح معرض إيران الجميلة الذي يقام في السفارة الإيرانية بحضور كبار المسؤولين الرياضيين من إيران واليابان: "إنه لشرف لي أن أكون حاضرا في هذا الحفل وأشكر السفارة الإيرانية على جهودها رغم الظروف الصعبة". واضاف وزير الرياضة: "نسعى لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين".

وقال مسعود سلطاني فر في حفل افتتاح معرض إيران الجميلة الذي يقام في السفارة الإيرانية بحضور كبار المسؤولين الرياضيين من البلدين: "أشكركم على إقامة هذا المعرض بالتعاون مع السفارة الإيرانية".

وأضاف: "إيران من الدول الأولى في العالم من حيث الحضارة المناخية والمعالم الثقافية، وقد أقيم معرض إيران الجميلة بهدف زيادة التعريف عن إيران لتمهيد الطريق لزيادة تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين".

وقال وزير الرياضة: "بالنظر إلى مستوى العلاقات بين إيران واليابان والتعاون الرياضي نسعى إلى تعزيز العلاقات وتقويتها". هيوجيدا: إيران أرض الأحلام.

قال وزير الثقافة والعلوم والرياضة والشباب الياباني، في حفل معرض إيران الجميلة في مقر السفارة الإيرانية في طوكيو: "في ديسمبر من العام الماضي وقعت مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي مع نظيرنا الإيراني، ويسعدني أن أرى في هذا الحفل وزير الرياضة الإيراني من جديد ".

وأضاف هيوجيدا: " إيران أرض الأحلام الغنية بالثقافات الجميلة وهذا المعرض فرصة جيدة لكي يتعرف الشعب الياباني على الثقافة الإيرانية".

وقال الوزير الياباني: "الألعاب الأولمبية مهرجان ثقافي واليابان تريد استغلال هذه الفرصة الثقافية خلال الأولمبياد لتعزيز العلاقات".

افتتاح "معرض إيران الرائعة" / إيران أرض الأحلام

وفي الختام، قدم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية وسام "كأس أرجان" لوزير الرياضة الياباني.

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