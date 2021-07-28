الاحتلال يشدد الحصار على غزة ويعلن تقليص مساحة الصيد فيها

المقاومة بدورها أرسلت رسالتها من خلال البالوات الحارقة، ووعدت بتفعيل ادواتها تدريجيا مالم يتوقف حصار وعدوان الاحتلال.

جدد الاحتلال عدوانه بقصف عدة مواقع للمقاومة والتهديدات مستمرة، في ظل حكومة اسرائيلية متوترة تعكس فشلها على قطاع غزة.

ویذکر أن الحصار يمس الاحتياجات الانسانية للمواطنين وقد وصل الأمر لتقليص مساحة الصيد لستة اميال بحرية الأمر الذي ضيق الخناق على لقمة عيش الصيادين.

واما الاعمار فالدول التي تعهدت بإعمار غزة لازالت ترضخ للارادة الاسرائيلية، وقد تخلت عن وعدها في سبيل الضغط على المقاومة.

المقاومة بدورها أرسلت رسالتها من خلال البالوات الحارقة، ووعدت بتفعيل ادواتها تدريجيا مالم يتوقف حصار وعدوان الاحتلال.