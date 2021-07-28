فرقة الامام علي علية السلام تعلن استهداف أحد مخازنها بطائرة مسيرة في النجف

يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.

اعلنت قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشــد الشعبي عن استهداف طيران مسير معادي على احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الاشرف .

ویذکر انه قالت في بيان "قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

وأضافت في البيان إنه "على خلفية احتراق مخازن العتاد في أحد معسكراتها بالنجف الأشرف تعلن قيادة فرقة الإمام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشد الشعبي عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط حشد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كيلومترا غرب المحافظة"، لافتة إلى إصابة 3 من عناصرها، "تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".

يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.