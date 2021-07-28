عملية اغارة على مواقع مسلحي الجيش السعودي في محور عسير

تمكنَ مقاتلو الجيشِ اليمني واللجانِ الشعبيّة من تحريرِ عددٍ من المواقعِ في قطاع ِالداير بمحورِ عسير بعمليّةِ إغارةٍ أسفرت عن مقتلِ وجَرحِ أكثرَ من سبعةٍ من المسلحين وتدميرِ وإعطابِ آليَّتَين.

تمكنَ مقاتلو الجيشِ اليمني واللجانِ الشعبيّة من تحريرِ عددٍ من المواقعِ في قطاع ِالداير بمحورِ عسير بعمليّةِ إغارةٍ أسفرت عن مقتلِ وجَرحِ أكثرَ من سبعةٍ من المسلحين وتدميرِ وإعطابِ آليَّتَين.

ونفّذَ المقاتلون عمليّةَ إغارةٍ باتجاهِ موقع المعروض وبعضِ التبابِ المستحدَثة، سبقَها قصفٌ مدفعيٌّ مركّزٌ على مواقعِ التحالف وتحصيناتِه.

وشاركت وحدةُ الهندسةِ في تلغيمِ خطِّ الامداد وإعاقةِ كلِّ محاولاتِ مسلحي الجيشِ السعوديِّ بإعادةِ التموضعِ في المواقع التي خسرتها.

وعلى وقعِ الضَّرَباتِ المركزة تمكّنَ الجيشِ واللجان من السيطرةِ على عدد ٍمن المواقعِ وكبّدوا المسلحين خسائرَ في العديدِوالعتاد.

المصدر:إعلام حربي