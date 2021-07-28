النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۳مشاهدات
‍ پ

حزب عمران خان يفوز بانتخابات آزاد كشمير في نتيجة غير مسبوقة لكن متوقعة

أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم آزاد كشمير، الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، فوز حزب إنصاف الباكستاني الحاكم (PTI) في انتخابات الإقليم، لأول مرة في تاريخه، حاصدا أغلبية مقاعد البرلمان الإقليمي.
رمز الخبر: ۵۴۷۰۱
تأريخ النشر: 27 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ لم تكن النتيجة مفاجئة، إذ أن تاريخ الانتخابات في المنطقة منذ عام 1975 يشير إلى فوز الأحزاب الحاكمة لإسلام أباد أو حلفائها في الانتخابات في أزاد كشمير.

وحصد حزب إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 26 مقعدا من أصل 45، في مقابل 11 مقعدا لحزب الشعب الباكستاني (PPP)، اما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز (PML-N) فلم يستطع الحصول على أكثر من 6 مقاعد.

واوضحت النتائج ان حزب المؤتمر الاسلامي وحزب شعب جامو وكشمير الديمقراطي (حزبين محليين) حصلا على مقعد واحد لكل منهما.

وخاض 587 مرشحا الانتخابات في 33 دائرة انتخابية من مقاطعات كشمير و121 مرشحا في 12 دائرة انتخابية من لاجئي جامو وكشمير الذين استقروا في باكستان.

وبلغت نسبة اقبال الناخبين في هذه الانتخابات 58 في المئة مقارنة بنسبة 65 في انتخابات عام 2016.

والأحد، تم استدعاء الجيش في أعقاب اشتباكات بين نشطاء سياسيين متنافسين في عدة أجزاء من الإقليم وفي باكستان، حيث تم تعليق التصويت لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، في العديد من مراكز الاقتراع لساعات.

وأكد مسؤولين محليين مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين خلال اشتباك مسلح بين نشطاء الأحزاب المتنافسة.

كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين الأحزاب المتنافسة في عدة مراكز اقتراع، في مدينة مظفر أباد، عاصمة إقليم أزاد كشمير، وفي مناطق ميربور، وباغ، ورولاكوت، ما أدى إلى استدعاء السلطات للجيش، وتعليق التصويت لساعات.

وصرح رئيس مفوضية الانتخابات في آزاد كشمير، عبد الرشيد صالحرية، في مؤتمر صحفي، بأنه تم إرسال قوات من الجيش إلى المناطق التي تشهد أعمال عنف؛ لاستعادة النظام وتنفيذ القانون.

وتوجه أكثر من 3.2 ملايين شخص، في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، لانتخاب المجلس المكون من 53 مقعدا لمدة 5 سنوات.

وتنافس 700 مرشح بينهم 20 امرأة من 32 حزبا سياسيا على الفوز بـ45 مقعدا في المجلس التشريعي، وهناك أيضا 8 مقاعد محفوظة؛ 5 للنساء و3 لكل من رجال الدين والتكنوقراط والكشميريين في الخارج.

ويتم ترشيح أعضاء المقاعد الثمانية المذكورة بعد الانتخابات.

ومن بين الـ45 مقعدا في المجلس، يخصص 12 مقعدا للاجئين الكشميريين الذين هاجروا من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير ويطلق عليه جامو وكشمير في عامي 1947 و1965 واستوطنوا في أنحاء مختلفة من باكستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله وحركة أمل: تشكيل الحكومة بداية لإيقاف الإنهيار
إصابة شاب خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين واعتقال آخرين فجرًا
الرئيس السيسي والصفدي يشيدان بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق
وزير التجارة يبحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط
إخماد نيران مخازن ذخيرة فرقة الإمام علي (ع) والاخيرة تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجارات
الخارجية الكوبية تعلن تعرض سفارتها في باريس لاعتداء بزجاجات مولوتوف
ميقاتي من قصر بعبدا: بإذن الله سنشهد حكومة قريبا
وزير الخارجية العراقي يعلن عدم بقاء أي قوات قتالية أمريكية في بلاده بحلول نهاية العام
وزارة الأمن تعلن اعتقال عناصر عميلة للموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة
باسيل: لا نمارس النكد السياسي وواجبنا تقديم كل التسهيلات للتأليف ولن نشارك في الحكومة
النهضة تجدد وصفها قرارات سعيد بالإنقلاب وتدعو للتراجع عنها
ميقاتي يلتقي الحريري في مجلس النواب والأخير يغادر دون الإدلاء بتصريح
ميقاتي يبدأ استشاراته لتأليف الحكومة بلقاء الرئيس بري
الحريري يؤكد دعم ميقاتي ويقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية والحكومة والنواب في قضية المرفأ
التكتل المناهض للعدوان: لتطبق الامم المتحدة مواثيقها ولا ترتهن لأمريكا
انتخابات في اقليم كشمير وسط توتر مع القسم الهندي من الإقليم
بايدن خلال لقائه الكاظمي: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق ومستمرون بدعمه استخبارياً
عملية اغارة على مواقع مسلحي الجيش السعودي في محور عسير
الاتحاد الأوروبي يرسل أربع طائرات لمكافحة الحرائق في جزيرة سردينيا
حزب عمران خان يفوز بانتخابات آزاد كشمير في نتيجة غير مسبوقة لكن متوقعة
الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف والحفاظ على الهدوء في تونس
خزان صافر إلى الواجهة بعد التسرب النفطي قبالة عدن
قرية عبوين شمال رام الله تشيع جثمان الشهيد يوسف محارب
المشيشي: سأسلم السلطة لمن يختاره الرئيس قيس سعيد
البيان المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن
الرئيس التونسي: اتخذت قرارا بناء على ما يخوله الدستور وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب
إعصار "إن-فا" يهبط على اليابسة للمرة الثانية شرقي البلاد
مسجد جمكران يمنح السيد حسن نصر الله وسام الخدمة الفخرية
الجزائر ..وصول دفعة أولى من أجهزة الأوكسجين قادمة من الصين
"مجتهد" يكشف عن الجهات التي تقف خلف الانقلاب في تونس