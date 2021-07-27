استشارات نيابية في القصر الرئاسي لاختيار رئيس حكومة جديد وميقاتي الأوفر حظا

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين مشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد باجتماع قصير مع رجل الأعمال اللبناني البارز ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم ترشحيه.

وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن ينال ميقاتي تأييد غالبية النواب في المشاورات مع الرئيس عون في وقت لاحق اليوم.

وكان ميقاتي زار قصر بعبدا مشاركًا بالاستشارات، بصفته نائبًا عن طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني)، وغادر من دون الإدلاء بتصريح.

وسبق لميقاتي أن ترأس الحكومة في لبنان مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، ومعروف أنه أتى إلى السياسة من قطاع الأعمال.

ومنتصف تموز/يوليو الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى الرئيس عون، ولكن عون طلب تعديلا، وهو ما رفضه الحريري.

وطوال نحو 9 أشهر حالت خلافات بين الرئيسين عون والحريري دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال القائمة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من آب/أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.

ويواجه ميقاتي تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان والاتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة.

ويعدّ الانهيار الاقتصادي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وعلى عكس العديد من القادة اللبنانيين، فإن ميقاتي لا ينحدر من إحدى الأسر السياسية ولكنه يعدّ أحد رواد الأعمال الأكثر ثراءاً في البلاد.