تكتل لبنان القوي لم يسم أحداً لتشكيل الحكومة

قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بعد لقائه وكتلته الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ التكتل لم يسم أحداً لرئاسة الحكومة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال باسيل من القصر الرئاسي: "في ظل عدم ترشح فيصل كرامي وعدم الاستمرار بتسمية السفير السابق نواف سلام الذي كان لنا توجّه حقيقي للسير فيه، وبظل بقاء مرشح جدي وحيد هو نجيب ميقاتي، قررنا ان لا نسمي احدا بسبب تجربة سابقة غير مشجعة".

وتابع: "من حق الرئيس والنواب أخذ مدة شهر للتشاور قبل الاستشارات لعدم الوقوع في الخطأ كما حصل سابقاً كما أنه يجب أن يكون للرئيس المكلف مهلة محددة لكي لا يقع بخطأ أيضاً".

وعلى صعيد متصل، قد تداولت وسائل أعلام محلية أنباء عن طلب باسيل من ميقاتي تسليم التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل وزارة الداخلية، الأمر الذي رفضه ميقاتي، بحسب ما تم تداوله.

وعلى إثر ذلك، صدر بيان عن التيار الوطني الحر ينفي فيه "ما تم ذكره عدد من وسائل الإعلام عن فحوى الحديث الذي جرى خلال العشاء الذي دعا اليه دولة الرئيس نجيب ميقاتي ليل السبت رئيس التيار النائب جبران باسيل، لجهة مطالبة النائب باسيل بأي أمر يتعلق بتشكيلة الحكومة، وتحديداً وزارة الداخلية."