ميقاتي يجري استشارات التأليف يوم غد الثلاثاء في مبنى البرلمان

أعلن البرلمان اللبناني عصر اليوم الاثنين إجراء استشارات التأليف يوم غد الثلاثاء في مبنى البرلمان، حيث سيلتقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برؤساء الكتل والنواب لاستشارتهم في شكل الحكومة التي ينوي تأليفها.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس النواب إنه "بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ستجري إستشارات التأليف في مجلس النواب - ساحة النجمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر يوم غد الثلاثاء".

ووصف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية بأنها "صعبة"، لكنه أكد أن المهمة تنجح "إذا تعاون الجميع".

وخلال كلمة له من قصر بعبدا عقب تكليفه، أكد ميقاتي نيته تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية "لمصلحة لبنان واقتصاده".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية عصر اليوم تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تسمية 72 نائبا له، مقابل 42 نائبا لم يسموا أحدا ونائب واحد سمى نواف سلام للمهمة.