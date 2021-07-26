مقتل 6 جنود وإصابة 4 بهجوم لبوكو حرام

قتل ستة جنود كاميرونيين على الأقل، يوم السبت، في هجوم لبوكو حرام في أقصى شمال الكاميرون، حيث يكثف الإرهابيون هجماتهم، وفق ما صرح حاكم المنطقة للتلفزيون الرسمي.

وأوضح بكاري ميدجياوا حاكم منطقة أقصى الشمال، أن مقاتلي بوكو حرام وصلوا قرابة الرابعة فجراً في ست آليات ودراجات مدججين بالسلاح، ونأسف لمقتل جنودنا الستة في الميدان، لافتاً إلى إصابة أربعة آخرين.

ووقع الهجوم في ساغميه، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مهد بوكو حرام.

وأشار تقرير للشرطة أكّدته مصادر محلية عدة، إلى مقتل ثمانية جنود.

وفي السنوات الأخيرة، ضاعف عناصر بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا، هجماتهم ضد قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون، ولا سيما المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر وتشاد، وهم غالباً ما يعمدون إلى خطف مدنيين وخصوص النساء والأطفال.