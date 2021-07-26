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ضحايا برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"..
رمز الخبر:
۵۴۶۸۲
تأريخ النشر:
26 July 2021
المصدر: فلسطين أون لاين
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