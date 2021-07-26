خلال أول زيارة لمسؤولة أمريكية في إدارة بايدن.. بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن "شيطنتها"

أعلن مسؤول صيني، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "بلغت طريقًا مسدودًا"، داعيًا واشنطن إلى أن تكفّ عن "شيطنة" بكين، وذلك خلال أوّل زيارة للصين تُجريها مسؤولة كبيرة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال لقائه نائبة وزير الخارجيّة الأميركية، ويندي شيرمان، التي تزور تيانجين، قال نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، إن "الأميركيّين يرون الصين كعدوّ وهمي"، وأضاف أن بلاده تحضّ واشنطن على تغيير "سياستها الخطيرة"، بحسب ما نقلت عنه الخارجيّة الصينية.

ووصلت شيرمان إلى الصين أمس الأحد، وهي أرفع مسؤولة في الخارجيّة الأميركيّة تزور هذا البلد منذ انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكان أكّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ من المهم في العلاقات المعقدة والصعبة والديناميكية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين المسؤولين الرفيعي المستوى، بمن في ذلك المسؤولون الصينيون، في وقتٍ تتنافس أميركا والصين.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من الملفات بما فيها "حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة كورونا".

وفرضت بكين قبل أيام عقوبات على 7 مواطنين وكيانات أميركية ردًا على تحذيرات وتدخلات أميركية في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ.

وكان مبعوث بايدن الخاص للمناخ، جون كيري، قد زار الصين في وقت سابق، لكنّ محادثاته هناك اقتصرت على مكافحة الاحترار المناخي.