انطلاق معرض صنع في سوريا على ارض معرض بغداد الدولي

اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة، الاحد، انطلاق فعاليات معرض صنع في سوريا للبيع المباشر، على ارض معرض بغداد الدولي.

وكالة تبناك الإخبارية_ افتتح في بغداد معرض سوريا التجاري تحت عنوان صنع في سوريا وشمل المعرض الذي اقيم على قاعات واروقة معرض بغداد الدولي عددا كبير من المنتجات الصناعية السورية حيث شاركت في المعرض اكثر من 100 شركة للصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والالبسة واخرى منوعة.

ويقام المعرض في بغداد للفترة من 25/7 ولغاية 5/8 من العام الجاري وقد شهد المعرض في اليوم الاول لافتتاحه اقبالا جماهيريا كبيرا رغم الاجراءات المفروضة للوقاية من جائحة كورونا.

ويفتح المعرض ابوابه امام المواطنين من الساعة 12ظهراً وحتى الساعى 9 مساءً ويتخلل المعرض هداية يومية وسحبات كبيرة وعروض دائمة وبيع مباشر وبأسعار مناسبة.