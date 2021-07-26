النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

احتفالات في الشوارع التونسية عقب تجميد مجلس النواب بقرار رئاسي

خرج مواطنون تونسيون إلى الشوارع وسط حالة من الفرح والاحتفالات عقب إصدار العديد من القرارات من قبل الرئيس التونسي استجابة للتظاهرات التي شهدتها عدد من المدن التونسية الأحد، اعتراضاً على الاوضاع الحكومية.
رمز الخبر: ۵۴۶۶۰
تأريخ النشر: 26 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، توليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، كما قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من منصبه، ورفع الحصانة عن كافة أعضاء مجلس النواب، وتجميد كل سلطات المجلس.

وأعلن قيس سعيد، اليوم الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال سعيد في كلمة متلفزة، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وأكد أن القيادة السياسية في تونس لن تصمت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، وأن الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع.

إلى ذلك، اعلن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض ان قرارات الرئيس تعتبر انقلابا على الدستور والثورة و أن الوضع غامض في ظل هذه الظروف.

و ذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حديث لوسائل اعلام ان الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية فنحن لا نعرف أين مكان رئيس الحكومة وهناك حديث يقول إنه محتجز في القصرالرئاسي.

من جحة أخرى اعلن الرئيس التونسي أن من يطلق رصاصة واحدة ضد الدولة فإن القوات العسكرية والأمنية ستواجهه بوابل من الرصاص.

وفي ذات السياق قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ان قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد.

و أضاف الغنوشي، أن قرارات الرئيس لا سند لها قانونيا وهي انقلاب وتأويله للدستور خاطئ، و أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

يشار إلى أن تونس شهدت عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدوء امتدت في تونس لأشهر عدة.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي دخول مبنى مجلس النواب
مقتل 6 جنود وإصابة 4 بهجوم لبوكو حرام
ماكينزي: سنواصل الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية
ضحايا برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"..
استمرار حرب التحالف السعودي وحصاره يُضاعف معاناة آلاف الأسر
ميقاتي يصل الى قصر بعبدا قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف
الحريري يصل الى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند جبل صبيح بالتزامن مع فعاليات الإرباك الليلي
الحريري مسمّيا ميقاتي لتشكيل الحكومة: لا يجب ان نقف عند الصغائر
سلام يسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة: نتمنى له ان ينهض بحكومة من الاختصاصيين
انفجار مولد كهربائي على سطح أحد المباني في كورنيش المزرعة ولا إصابات
كتلة التكتل الوطني تسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة
كتلة اللقاء الديمقراطي تسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة: البلد لم يعد يتحمل
الجبهة الديمقراطية:حرب تموز فرضت معادلة ردع جديدة بوجه العدو الإسرائيلي
حماس: الاحتلال يضغط علينا عبر تشديد الحصار وإغلاق المعابر وإعاقة الاعمار
المملكة المأزومة تأكل حلفاءها
حديقة الحيوانات في تعز وجهة الزوار ومتسلى الأطفال
إرتفاع منسوب أمواج البحر وغرق بعض الخيام نتيجة اشتداد الحرارة في غزة
الرباط تتسلم أكثر من مليوني جرعة جديدة من لقاح "كورونافاك" الصيني
أبناء قرية دير نظام شمال غرب رام الله يشيعون جثمان الشهيد التميمي إلى مثواه الأخير
مبادرات مجتمعية تنموية في إطار مواجهة قوى التحالف السعودي
وفد من مشايخ وأعيان مديرية باقم يزور المقاتلين في جبهة عسير
إشتباكات عنيفة بين مناهضين لإعادة فرض الحجر الصحي والشرطة
الرئيس بري بعد توقيع اتفاق استيراد الفيول: يد الخير أبداً لا تنثني.. العراق رمح الله في الأرض
السيد هاشم صفي الدين: إيران كانت الداعم الأكبر للمقاومة اللبنانية في حرب الـ33 يوماً
بايدن وتسريبات "بيغاسوس" واستعادة المحور التقليدي!
صحيفة هآرتس: الكيان الصهيوني يعيد النظر في اتفاقية نقل النفط مع الامارات
اللواء سلامي يستعرض اجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل خوزستان
بغداد توقع اتفاقا مع بيروت لبيع مليون طن من زيت الوقود مقابل خدمات وسلع
ابو الاء الولائي: لن يبقى في العراق اي جندي اميركي او بريطاني