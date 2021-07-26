نائب ايراني: التسجيل العالمي لشبكة سكك الحديد الوطنية يبلور دبلوماسيتنا الثقافية

ونوه الى ان التراث الثقافي يعد استمرارا للحضارة والهوية المستدامة للشعب عادّا أية خطوة ترمي لتعزيز الهوية التاريخية والثقافية للبلاد تستحق التقدير.

عدّ النائب الايراني غلام رضا شريعتي اندراتي التسجيل العالمي لشبكة سكك الحديد الوطنية مؤشر على الدبلوماسية الثقافية للبلاد.

واشار النائب عن أهالي محافظة مازندران شريعتي، في زاوية كتبها يوم الاحد، الى التسجيل العالمي للخط السككي شمال - جنوب في اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو، مشيدا في ذات الوقت بهذه الخطوة وعدّها بمثابة هدف هام قد تحقق في مجال تقديم الثروات الثقافية لايران العزيزة على الصعيد العالمي.

ونوه الى ان هذه الخطوة القيمة تترك تأثيرات لافتة في مجال تحقيق الازدهار في القطاع السياحي للبلاد أكثر مما مضى لاسيما في المحافظات التي يجتازها هذا الخط السككي وهو مايثمر عن اجتذاب المستثمرين في القطاع الخاص.

ونوه الى ان التراث الثقافي يعد استمرارا للحضارة والهوية المستدامة للشعب عادّا أية خطوة ترمي لتعزيز الهوية التاريخية والثقافية للبلاد تستحق التقدير.