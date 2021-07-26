حزب الله: ما قامت به المقاومة يصبّ في سياق زوال الكيان الصهيوني

وأكد السيد إبراهيم أمين السيد انّ "حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل والإهانة عن الشعب ولا يمكن أن يبخل بأيّ شيء يستطيع تقديمه".

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، ان ما قامت به المقاومة في حرب تموز يصبّ في سياق هدم الكيان الصهيوني وزواله.

وأشار ابراهيم امين السيد في احتفال بذكرى انتصار تموز 2006 في مركز الامام الخميني (قدس سره) الثقافي في بعلبك إلى أنّ "ما قامت به المقاومة في حرب تموز يصبّ في سياق هدم الكيان وزواله وواهم من يظن أنها قد تغادر مواقعها الإستراتيجية أياً كانت الظروف"، مشددًا على أنّ "عظمة إنتصار المقاومة في حرب تموز أنه أسس لهزيمة الكيان الصهيوني".

وخلص إلى أنّ "انتصار تموز دفع الكيان الغاصب لطرح علامات إستفهام عن مصيره ومستقبله والإعراب عن قلقه إزاء ذلك بشكل واضح".

ولفت سماحته إلى أنّ حزب الله لا يكترث لأيّ رئيس مكلّف يجري إختياره لتأليف الحكومة بل ما يريده هو أن تتشكل الحكومة لمصلحة الناس وليس لمصلحة السياسيين.

وأكد السيد إبراهيم أمين السيد انّ "حزب الله سيفعل كل ما بوسعه لرفع الذل والإهانة عن الشعب ولا يمكن أن يبخل بأيّ شيء يستطيع تقديمه".

المصدر : العهد نيوز