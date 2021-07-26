المدمرة الايرانية "سهند" تشارك في استعراض البحرية الروسية

وحضر المراسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من ضيوف الدول الاخرى ومنهم قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي.

شاركت المدمرة الايرانية "سهند" في الاستعراض العسكري للبحرية الروسية المقام في ميناء سان بطرسبورغ.

وخلال الاستعراض البحري المقام يوم الاحد لمناسبة الذكرى السنوية الـ 325 لتاسيس القوة البحرية الروسية عبرت المدمرة "سهند" من امام المنصة.

وحضر المراسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من ضيوف الدول الاخرى ومنهم قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي.

وكانت المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية "مكران" قد وصلت الى خليج فنلندا حيث شاركت المدمرة "سهند" في المراسم التي اقيمت في ميناء سان بطرسبورغ فيما بقيت السفينة اللوجستية "مكران" في بداية قناة الفولغا نظرا لحجمها الكبير وقلة عمق مياه الميناء لها لتنضم من هنالك للمراسم.