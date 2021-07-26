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مسيرة "شاهد 129" ذات المهام الاستطلاعية - القتالية

رمز الخبر: ۵۴۶۵۵
تأريخ النشر: 26 July 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبلغ طول مسيرة شاهد 129 أكثر من ثمانية أمتار والتي صنعت لمهام استطلاعية وقتالية ، وهي منتج دفاعي إيراني بالكامل ومزودة بثمانية قنابل ذكية من طراز سديد وطوفان (عاصفة).

وتعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة الدول الكبرى في العالم في مجال صناعة الطائرات بدون طيار ، فيما يعد تصنيع الطائرة بدون طيار "شاهد 129" أحد مظاهر هذه القوة الردعية البارزة.

وتقف إيران في المرتبة الثالثة عالميا على صعيد تصنيع طائرات بدون طيار ذات اهداف قتالية.

ويبلغ طول مسيرة "شاهد 129" أكثر من ثمانية أمتار والتي صممت لاداء مهمات استطلاعية وقتالية.

زودت المسيرة بمحرك مروحي ضغط ثلاثي الاذرع وضع في نهاية جسم الطائرة ، ما يساعد على الأداء الأمثل للنظام الكهروضوئي الموجود في المقدمة وبالتالي يرفع من أدائها في التحليق والطيران.

وتستطيع هذه المسيرة الإيرانية التحليق على مدى 24 ساعة وحمل ثماني قنابل ذكية من طراز "سديد وطوفان" المصنعة محليا ايضا حيث أعدت لتدمير أهداف العدو البرية.

هذا المنتج الدفاعي من صنع سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري والذي يعد اليوم أحد أذرع قوة الدفاع والردع الإيرانية المقتدرة.

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