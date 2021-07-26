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الجهاد الاسلامي: منح عضوية مراقب للاحتلال الصهيوني انتكاسة كبيرة في سياسات الاتحاد الإفريقي

وأوضح أن هذا القرار لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوماً مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية.
رمز الخبر: ۵۴۶۵۳
تأريخ النشر: 26 July 2021

اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، منح عضوية مراقب للاحتلال الصهيوني "انتكاسة كبيرة في سياسات الاتحاد الإفريقي" التي عانت دوله على مدار عقود من الاحتلال والعنصرية، وخاضت شعوبه ثورات كبيرة ضد الاستعمار والعنصرية.

ونقلت مصادر فلسطينية عن سلمي، قوله: إن "هذا القرار يعكس مدى النفوذ الصهيوني الذي وصل حد الهيمنة على الاتحاد الإفريقي الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول الإفريقية".

وأوضح أن هذا القرار لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوماً مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا سلمي، الأحزاب والقوى الحرة في دول القارة الإفريقية إلى الانتباه لمخاطر هذا القرار على أمن القارة واستقرار دولها، والوقوف ضد هذا القرار ورفضه والعمل على إسقاطه وطرد الكيان الصهيوني.

المصدر: وكالات

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