فيلم ناهيد الايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان فرايبورغ السينمائي

في السابق فاز فيلم ناهيد القصير بجائزة أفضل سيناريو قصير في مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير السابع والثلاثين.

اهدت لجنة التحكيم في مهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي لوحة تقديرية للفيلم الايراني القصير "ناهيد" كأفضل فيلم في المسابقة الدولية.

ونال فيلم ناهيد القصير من تأليف وإخراج صمد علي زاده وإعداد رضا نصراتي حبيبي لوحة تقديرية لأفضل فيلم في قسم المسابقة الدولية لمهرجان فرايبورغ السينمائي الدولي الخامس والثلاثين.

ولم يحضر الحفل صمد علي زاده وبثت رسالته في القاعة وحصل الممثل والمخرج شادي كرمرودي على لوحة تقديرية بدلاً من علي زاده.

في السابق فاز فيلم ناهيد القصير بجائزة أفضل سيناريو قصير في مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير السابع والثلاثين.

وأقيمت النسخة الخامسة والثلاثون من مهرجان فرايبورغ في الفترة من 16 إلى 25 يوليو 2021 في سويسرا.