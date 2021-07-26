النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

ردا على صحيفة نيوزويك؛ البعثة الايرانية في جنيف : زمرة المنافقين مستمرة في الحفاظ على طابعها الارهابي

واكدت البعثة الايرانية في جنيف على لسان المستشار الدائم لديها "بهرام حيدري"، ان زمرة المنافقين تواطأت مع الكيان الصهيوني في اغتيال علماء الذرة الايرانيين، لتحافظ على طابعها الارهابي.
رمز الخبر: ۵۴۶۵۱
تأريخ النشر: 26 July 2021

ردت البعثة الدبلوماسية الايرانية في العاصمة السويسرية جنيف، على مزاعم صحيفة نيوزويك: ان زمرة المنافقين، مستمرة في الحفاظ على طابعها الارهابي، بينما يحاول الغرب تحسين صورة هذه الجماعة الارهابية.

ونشرت مجلة نيوزويك الامريكية، تقريرا استعرضت فيه سجل وتحركات زمرة المنافقين الارهابية؛ سعيا منها لتحسين صورة هؤلاء الارهابيين والتغطية على جرائمهم وبالتالي فرض مزيد من الضغوط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكدت البعثة الايرانية في جنيف على لسان المستشار الدائم لديها "بهرام حيدري"، ان زمرة المنافقين تواطأت مع الكيان الصهيوني في اغتيال علماء الذرة الايرانيين، لتحافظ على طابعها الارهابي.

وكتب "حيدري" في بيان بعثه الى نيوزويك : ان اجتماع زمرة المنافقين في 10 يوليو 2021 كشف عن الانحلال السياسي الامريكي والافلاس السياسي والاخلاقي الذي مني به اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، لينخدعوا بسهولة لهذه الجماعة الارهابية المبغوضة التي تلطخت يداها بجرائم الاغتيالات والتفخيخ وقتل الالاف من ابناء الشعب الايراني.

وفي جانب اخر من بيانه، جدد المستشار الايراني الدائم في جنيف، التهم الموجهة ضد "اسد الله اسدي" (الدبلوماسي الايراني المعتقل في بلجيكا)؛ مؤكدا انها عارية عن الصحة تماما وتاتي في سياق المؤامرات التي تحاك من قبل زمرة المنافقين وغيرها من الاجهزة (المناوئة).

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي دخول مبنى مجلس النواب
مقتل 6 جنود وإصابة 4 بهجوم لبوكو حرام
ماكينزي: سنواصل الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية
ضحايا برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"..
استمرار حرب التحالف السعودي وحصاره يُضاعف معاناة آلاف الأسر
ميقاتي يصل الى قصر بعبدا قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف
الحريري يصل الى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند جبل صبيح بالتزامن مع فعاليات الإرباك الليلي
الحريري مسمّيا ميقاتي لتشكيل الحكومة: لا يجب ان نقف عند الصغائر
سلام يسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة: نتمنى له ان ينهض بحكومة من الاختصاصيين
انفجار مولد كهربائي على سطح أحد المباني في كورنيش المزرعة ولا إصابات
كتلة التكتل الوطني تسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة
كتلة اللقاء الديمقراطي تسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة: البلد لم يعد يتحمل
الجبهة الديمقراطية:حرب تموز فرضت معادلة ردع جديدة بوجه العدو الإسرائيلي
حماس: الاحتلال يضغط علينا عبر تشديد الحصار وإغلاق المعابر وإعاقة الاعمار
المملكة المأزومة تأكل حلفاءها
حديقة الحيوانات في تعز وجهة الزوار ومتسلى الأطفال
إرتفاع منسوب أمواج البحر وغرق بعض الخيام نتيجة اشتداد الحرارة في غزة
الرباط تتسلم أكثر من مليوني جرعة جديدة من لقاح "كورونافاك" الصيني
أبناء قرية دير نظام شمال غرب رام الله يشيعون جثمان الشهيد التميمي إلى مثواه الأخير
مبادرات مجتمعية تنموية في إطار مواجهة قوى التحالف السعودي
وفد من مشايخ وأعيان مديرية باقم يزور المقاتلين في جبهة عسير
إشتباكات عنيفة بين مناهضين لإعادة فرض الحجر الصحي والشرطة
الرئيس بري بعد توقيع اتفاق استيراد الفيول: يد الخير أبداً لا تنثني.. العراق رمح الله في الأرض
السيد هاشم صفي الدين: إيران كانت الداعم الأكبر للمقاومة اللبنانية في حرب الـ33 يوماً
بايدن وتسريبات "بيغاسوس" واستعادة المحور التقليدي!
صحيفة هآرتس: الكيان الصهيوني يعيد النظر في اتفاقية نقل النفط مع الامارات
اللواء سلامي يستعرض اجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل خوزستان
بغداد توقع اتفاقا مع بيروت لبيع مليون طن من زيت الوقود مقابل خدمات وسلع
ابو الاء الولائي: لن يبقى في العراق اي جندي اميركي او بريطاني