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اللواء سلامي يحذر من مخططات الاعداء لتقسيم البلدان الاسلامية وزعزعة الامن فيها

ان الكيان الصهيوني الذي يتمتع بدعم امريكي واوروبي وبعض الانظمة الرجعية التي تحكم الدول الاسلامية لا يستطيع سوى قصف منازل الفلسطينيين العزل.
رمز الخبر: ۵۴۶۴۴
تأريخ النشر: 26 July 2021

حذر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي من مخططات الاعداء لتقسيم البلدان الاسلامية وزعزعة الامن ونشر الفقر والتخلف و الاقتتال الداخلي في هذه الدول.

واشار اللواء سلامي في كلمة له القاها يوم الاحد في مراسم تكريم شهداء سنندج (غرب ايران) الى التدخلات الامريكية في شؤون افغانستان الداخلية وقال: ان امريكا وبعد مرور 20 عاما على تدخلاتها في شؤون افغانستان، تسعى من خلال فتنة جديدة الى اندلاع حرب اهلية في هذا البلد.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الى الجرائم والمجازر التي ارتكبتها امريكا في العراق وقال: ان الامريكيين ارتكبوا كمّا هائلا من المجازر في العراق بعد ان وطأت اقدام هؤلاء المحتلين تلك الاراضي المقدسة؛ متسائلا: هل خلّف الاحتلال نتائج غير المعاناة والصارعات الدامية؟!

وفيما يتعلق بموضوع العدوان السعودي الامريكي على اليمن قال : ان ما جلبته امريكا بالتعاون مع عميلتها السعودية، للشعب اليمني المضطهد والمقاوم الذي لايريد سوى العيش بسلام في بلاده، هو ان حرمته من نعمة الحياة الالهية العظيمة؛ ان شعبنا الابي في هذا البلد يعي هذه الحقيقة المريرة.

وادان اللواء سلامي الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم لافتا في الوقت نفسه الى ان المقاومة الفلسطينية وجهت من خلال عملية سيف القدس ضربة قاضية للكيان الصهيوني خلال 12 يوما.

واضاف: ان الكيان الصهيوني الذي يتمتع بدعم امريكي واوروبي وبعض الانظمة الرجعية التي تحكم الدول الاسلامية لا يستطيع سوى قصف منازل الفلسطينيين العزل.

في جانب اخر من تصريحاته اليوم، حيا اللواء سلامي ذكرى شهداء محافظة كردستان الابطال؛ مؤكدا ان اهالي هذه المحافظة لم ولن يبتسموا للاعداء ولا يسمحوا لهم بتدنيس هذا الوطن.

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