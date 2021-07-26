آية الله رئيسي يستقبل وزير الخارجية القطري

واكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، ان الدوحة تبحث عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتعاون البلدين بهدف ترسيخ الامن في المنطقة.

استقبل الرئيس المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الاحد في العاصمة طهران الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني وقال: ان ايران برهنت على انها صديقة وشريكة يمكن الوثوق بها.

واعتبر الرئيس المنتخب في اللقاء ان الشعبين الايراني والقطري تجمع بينهما الاخوة الدينية والشراكة الاقليمية مبينا ان طهران تولي اهمية خاصة الى علاقاتها مع الدوحة مؤكدا ان دول الجوار مدرجة على سلم اولويات الحكومة القادمة في ايران.

واضاف: كونوا على ثقة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى وراء الخير للجميع.

ولفت الرئيس المنتخب الى ضرورة البحث عن جذور الفلتان الامني الاقليمي في خارج المنطقة ؛ مبينا ان سبيل تعزيز الاستقرار والامن المستديم في المنطقة، رهن بالتعاون القائم على الثقة المتبادلة بين الدول الاقليمية ومنع تدخلات الاجانب عمليا.

من جانبه هنأ وزير الخارجية القطري في اللقاء وفقا لارنا، بفوز حجة الاسلام ابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وبلغه بالمناسبة تحيات امير دولة قطر ايضا.

واكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، ان الدوحة تبحث عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتعاون البلدين بهدف ترسيخ الامن في المنطقة.