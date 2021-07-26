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رئيسي يهنئ لاعبا ايرانيا فاز بذهبية في اولمبياد طوكيو

كما أشاد رئيس الجمهورية المنتخب بجهود مدربي منتخب الرماية ومسؤولي الاتحاد الايراني للرماية في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد دادكر.
رمز الخبر: ۵۴۶۳۸
تأريخ النشر: 25 July 2021

هنأ رئيس الجمهورية المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، الرياضي الايراني جواد فروغي الذي تقلد الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية اليوم السبت ضمن منافسات دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه رئيسي مع جواد فروغي هنأه فيها بفوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية في الرماية بالمسدس الهوائي وتحطيمه الرقم القياسي الأولمبي.

وأعرب رئيسي في هذا الاتصال الهاتفي عن أمله في أن يتمكن الرياضيون الإيرانيون الآخرون بتحقيق الانتصارات وادخال الفرحة في قلوب الشعب الإيراني.

كما أشاد رئيس الجمهورية المنتخب بجهود مدربي منتخب الرماية ومسؤولي الاتحاد الايراني للرماية في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد دادكر.

وكان جواد فروغي نال الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 10 أمتار، بعد تغلبه بالدور النهائي على لاعب هندي ولاعبين من الصين فضلا عن منافسين من اوكرانيا وصربيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن ذهبية فروغي هي الاولى لايران في منافسات الرماية الاولمبية.

تجدر الاشارة الى ان جواد فروغي (من محافظة ايلام غرب ايران) يعمل في قسم التمريض واصيب سابقا بفيروس كورونا، وتقلد ايضا الميدالية الذهبية في بطولتي كأس العالم للرماية ايضا التي اقيمتا في الهند وكرواتيا.

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