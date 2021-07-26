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اللواء سلامي يستعرض اجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل خوزستان

هنا روضة شهداء ايران العظام. خوزستان ليست مهمة لنا فقط بل هي مقدسة ايضا. حينما نسير على هذه الارض نشعر بالهوية.
رمز الخبر: ۵۴۶۳۶
تأريخ النشر: 25 July 2021

استعرض القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل محافظة خوزستان جنوب غرب ايران وفي مقدمها شحة المياه.

وقال اللواء سلامي في تصريح ادلى به لمراسل فارس يوم السبت في اهواز انه اثر الاوامر الصادرة عن سماحة قائد الثورة الاسلامية التي ابلغها للمسؤولين لمتابعة حل مشكلة المياه في خوزستان فقد جئنا اليوم الى خوزستان لنشهد عن كثب جهود اخوتنا في فيلق "ولي عصر (عج)" للحرس الثوري في هذا المجال.

وحول اجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل خوزستان قال: انه تم مد انبوب بطول نحو 525 كم وقطر 2 متر من قبل مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار في اطار مشروع "غدير" لايصال المياه من منطقة شوش الى مختلف المدن منها دارخوين واهواز وخرمشهر وهويزة وشادكان وحميدية وآبادان.

واعتبر جهود الحرس الثوري لمعالجة ازمة المياه الاخيرة بانها جديرة بالتقدير واضاف: هنالك في الوقت الحاضر 60 شاحنة صهريج بسعة 30 الف لتر تقوم بايصال المياه بصورة متنقلة الى 87 قرية في المنطقة وستتم اضافة 40 شاحنة اخرى لها وهنالك ايضا نحو 150 شاحنة ثابتة لتزويد القرى بالمياه.

واوضح العميد سلامي بان العمل جار في الوقت الحاضر لمد نحو 91 كم من الانابيب الى عدد من قرى مناطق غيزانية ودشت آزادكان وجفير واضاف: انه تم كذلك انشاء مستودعين سعة كل منهما 40 الف متر مكعب لتخزين المياه غرب منطقة شوش.

واعلن القائد العام للحرس الثوري عن توقيع عقد من قبل مقر "خاتم الانبياء (ص)" لتنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي في مدينة اهواز وسيتم البدء به فور تخصيص الاعتمادات اللازمة في القريب العاجل.

وقال اللواء سلامي: هنا روضة شهداء ايران العظام. خوزستان ليست مهمة لنا فقط بل هي مقدسة ايضا. حينما نسير على هذه الارض نشعر بالهوية.

واكد القائد العام للحرس الثوري في الختام: سنواكب المواطنين حتى النهاية ولن نتركهم وحيدين اطلاقا.

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