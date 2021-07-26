كره الطائرة الإيرانية بالمركز الأول اسيويا

وحصل منتخب ايران علي 15 نقطة بعد فوزه اليوم على المنتخب البولندي بنتيجة 3 اشواط مقابل شوطين وارتقى مركزا واحدا في التصنيف العالمي .

في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) أرتقت كرة الطائرة الايرانية مركزا واحدا وجاءت بالمرتبة الـ11 عالميا والأول اسيويا بعد فوزها اليوم على المنتخب البولندي.

وحصل منتخب ايران علي 15 نقطة بعد فوزه اليوم على المنتخب البولندي بنتيجة 3 اشواط مقابل شوطين وارتقى مركزا واحدا في التصنيف العالمي .

وحازت إيران على 261 نقطة لتحتل المركز الـ11 عالميا والأول اسيويا .

وتصدرت البرازيل التصنيف ومن ثم بولندا و روسيا علي التوالي.

يذكر ان منافسات الكرة الطائرة الأولمبية تقام في مجموعتين من 6 فرق، المجموعة الاولى تضم البرازيل والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وتونس والأرجنتين، فيما تضم المجموعة الثانية إيران إلى جانب بولندا واليابان وكندا وفنزويلا وإيطاليا .

وسيواجه المنتخب الايراني نظيره الفنزويلي الاثنين في الجولة الثانية من المنافسات.