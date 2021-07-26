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الادميرال خانزادي: حضور المجموعة البحرية الايرانية في خليج فنلندا حدث تاريخي

واوضح بانه سيجري لقاءات خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس ونظرائه من الدول الاخرى المشاركة في الاستعراض.
رمز الخبر: ۵۴۶۳۴
تأريخ النشر: 25 July 2021

اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي، حضور المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية "مكران" في خليج فنلندا، حدثا تاريخيا.

وقال الادميرال خانزادي في تصريح له السبت حول حضور المجموعة البحرية الايرانية في خليج فنلندا: ان هذا النجاح يعني فتح ابواب بحري الشمال وفنلندا امام اسطول القوة البحرية الايرانية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف قائد البحرية الايرانية الذي وصل السبت على راس وفد الى ميناء سان بطرسبورغ تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي لحضور الاستعراض البحري للقوة البحرية الروسية: ان المجموعة البحرية الايرانية دخلت خلال مسارها الطويل مناطق استراتيجية في العالم وهو ما لم يسبق في تاريخ البلاد.

وتابع الادميرال خانزادي: ان المجموعة البحرية الايرانية كانت قد انطلقت قبل عدة اشهر والان وصلت الى بحر فنلندا ومياه سان بطرسبورغ.

واوضح بانه سيجري لقاءات خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس ونظرائه من الدول الاخرى المشاركة في الاستعراض.

وكانت المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية (المرفأية) "مكران" قد وصلت الى ميناء سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية الذي يقام اليوم الاحد.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو في تصريح له بان 54 سفينة حربية ستشارك في الاستعراض من روسيا ومختلف دول العالم منها الجمهورية الاسلامية الايرانية لمناسبة الذكرى السنوية الـ 325 لتاسيس القوة البحرية الروسية.

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