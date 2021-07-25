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العراق يقترح إنشاء سد مشترك مع إيران في "شط العرب"

وأشار إلى أن السد سيحتوي على "ممرات ملاحية والتي ستحافظ على شط العرب ونوعية مياهه على مدار السنة".
رمز الخبر: ۵۴۶۲۹
تأريخ النشر: 25 July 2021

طرحت وزارة الموارد المائية العراقية إنشاء مشروع سد مشترك مع إيران في شط العرب، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه محافظة البصرة.

ویذکر ان وزارة الموارد المائية كشفت اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لفريق فني إلى إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب، فيما أكدت أن تراجع التراكيز الملحية يعد مؤشراً إيجابياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية، إن "موضوع شط العرب يحتاج إلى حسم بحيث لا تتكرر الحالة كل سنة، لذلك هناك نية لطرح إنشاء سد مشترك في منطقة شط العرب"، و"شط العرب" يقع على الضفة الشرقية لنهر شط العرب، الذي هو ناتج عن التقاء نهري دجلة والفرات.

وأشار إلى أن السد سيحتوي على "ممرات ملاحية والتي ستحافظ على شط العرب ونوعية مياهه على مدار السنة".

وأكد أن "هناك وعوداً بعد تشكيل الحكومة الإيرانية بأن تكون هناك زيارة مهمة جداً إلى ايران، بسبب الحاجة الى تفاهمات ومحادثات فنية لكثير من النقاط المعلقة التي تستوجب دراستها بشكل فني تفصيلي لغرض الوصول الى قاعدة مقبولة لاتخاذ قرارات مناسبة".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح ذكر أن 7 ملايين عراقي تضرروا من الجفاف والنزوح الاضطراري، داعياً إلى "إجراء حوار صريح وبناء بين العراق وتركيا وإيران وسوريا يستند على مبدأ عدم الإضرار بأي طرف".

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