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بغداد توقع اتفاقا مع بيروت لبيع مليون طن من زيت الوقود مقابل خدمات وسلع

جرت اليوم السبت، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع اتفاق بين العراق ولبنان، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون السداد بالخدمات والسلع.
رمز الخبر: ۵۴۶۲۶
تأريخ النشر: 25 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_وقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الامير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياة اللبناني ريمون غجر، فيما وقع العقد عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، ووقّع عن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي.

وكانت نقابة المستشفيات في لبنان قد حذرت من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر الوقود لتشغيل المولدات، في وقت تشهد البلاد موجة تفش جديدة لفيروس كورونا.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

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بغداد توقع اتفاقا مع بيروت لبيع مليون طن من زيت الوقود مقابل خدمات وسلع
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