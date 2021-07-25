إرتفاع منسوب أمواج البحر وغرق بعض الخيام نتيجة اشتداد الحرارة في غزة

أغرقت أمواج البحر مساء أمس الجمعة، خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ البحر، في مناطق متفرقة من القطاع.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المهندس أحمد أبو عبدو من بلدية غزة أنهم يتابعون التغييرات الفيزيائية لحالة البحر خاصة مع اشتداد الحرارة في غزة .

وأضاف أن بلدية غزة تتابع الواجهة البحرية من خلال خدمة الإنقاذ البحري ودراسة حالة وخصائص البحر، مؤكدا انتشار نحو 20 نقطة انقاذ وتوفير اكثر من 100 منقذ على مدار الساعة متوقعا أن تستمر هذه الحالة للبحر لنحو ثلاثة أيام.

وأضاف ان "التغييرات الجوية أدت لارتفاع أمواج البحر لنحو مترين وتجاوز المياة لنحو 40 متر للشاطئ، وحذرت البلدية أن تغيرات درجات الحرار وتغيير الحالة الفيزئاية أدت لغرق بعض الاستراحات.

وأضاف أنه في الأيام الأخيرة رصدت البلدية حالة اضطراب للبحر وحذرت المصطافين من السباحة نظرا لارتفاع الأمواج .