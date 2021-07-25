الجهاد الاسلامي: الصراع مع العدو لن يهدأ ولمراكمة أوراق القوة لنحقق النصر

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان أن "إسرائيل تدرك من خلال قصفها المتكرر على سوريا ان سوريا تقع في مركز محور المقاومة الذي يعادي اسرائيل ويحاول ان ينشأ نظاما اقليميا مضادا للهيمنة الاسرائيلية الامريكية على المنطقة".

وشدد عليان في تصريح لوكالة تابناك للاخبار ان "الصراع بين المحورين الصهويني الامريكي الخليجي في وجه المحور المقاوم في سوريا وايران وفلسطين وحزب الله هو صراع متواصل ولن يهدأ".

وأكد أن "سوريا ستواصل دعمها للمقاومة وستواصل مراكمة أوراق القوة، كما ان المواجهة لا تكون فقط بالرد الصاروخي بل أيضا باحتضان المقاومة والاستعدادت والتدريبات.

ولفت عليان الى أن "محور المقاومة يجب أن يتصدى للاعتداءات الصهيونية على سوريا لان سوريا تشكل الركيزة الاساسية والاهم في الصراع العربي والصهيوني في فلسطين".