متخصص بالشأن الاسرائيلي:حرب تموز من الصفحات المشرقة في تاريخ المقاومة

أكد المختص في الشؤون الإسرائلية حسن لافي أن "حرب تموز من الصفحات المشرقة في تاريخ المقاومة والتاريخ العربي والاسلامي في الصراع مع العدو الاسرائيلي".

ولفت لافي في تصريح لوكالة تابناك للاخبار الى أن "حرب تموز اثبتت أن المقاومة وخيار المقاومة قادر على ان يهزم اسرائيل ويكبدها الخسائر".

وأكد أن "العدو الاسرائيلي لم يعالج حتى اليوم الاخطاء التي إرتكبها في حرب تموز رغم مضي السنوات الطويلة على انتهاء هذه الحرب.

وأشار لافي الى أن "حرب تموز ادخلت الجبهة الداخلية الاسرائيلية في داخل الصراع ولم تستطع اسرائيل حماية جبهتها الداخلية من صواريخ المقاومة.

وعن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال لافي: "إستطاع أن يدخل الاعلام كجزء أساسي من المعركة وكان له دورا رئيسيا في فهم العمق الاسرائيلي وتوجيه الاعلام ليسجل انتصارا يوازي الانتصار العسكري".