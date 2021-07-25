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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 24-7-2021

رمز الخبر: ۵۴۶۱۳
تأريخ النشر: 24 July 2021

احداث :

• موقع والاه : عادت حماس لإطلاق صواريخ نحو البحر الأغراض تجريبية

• جيش الإحتلال : تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان ، والقبة الحديدية اعترضت واحدة .

• الجنرال الإسرائيلي تامر هایمان : إسرائيل تحت التهديد المستمر في الهجوم السيبراني .

• القناة 20 : مصرع جندي إسرائيلي يخدم في كتيبة عمليات الجبهة الداخلية في حادث سير بالجليل .

• يسرائيل هيوم : دمرت القوات الجوية السورية جميع الصواريخ في الهجوم على محافظة حمص باستخدام أنظمة " بوك إم 2 إي " الروسية الصنع

• القناة 20 : معارضو التطعيم في الكيان يتظاهرون أمام منزل رئيس الوزراء نفتالي بينيت في رعنانا

• قناة كان : إصابة جنديين بجروح خلال مواجهات عنيفة مع عشرات الفلسطينيين قرب البؤرة الاستيطانية أفاتار

• وسائل اعلامية : إطلاق بالونات من قطاع غزة نحو الغلاف

مواقف وآراء :

° القناة 13 : مسؤولون سابقون كبار في " إسرائيل " قاموا بتأبين بشار الأسد لمرات لا تحصى وقالوا أنه سينهار خلال شهر لكنهم هم انهاروا وهو لا يزال هنا وتم تنصيبه مجددا رئيسا لسوريا

° قائد الفرقة 91 : هناك خطر حقيقي من استغلال السيد حسن نصر الله ، للفوضى في لبنان في توسيع سلطته .

° يسرائيل هيوم : ضابط الإحتياط أمير أفيفي في ذكرى حرب تموز : كانت حرباً فاشلة .

° القناة 13 : توقعات وزارة الصحة الإسرائيلية : بحلول شهر أغسطس سوف نصل إلى 7000 إصابة يومية بفيروس كورونا .

° نفتالي : الهجمات الإلكترونية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والعالم .

° يوني بن مناحيم : مسألة الجولة التالية من القتال بين حماس وإسرائيل هي مسألة وقت فقط .

° معهد الأمن القومي الصهيوني في ورقة بحثية : الترويج لفكرة سيطرة حزب الله على لبنان سيزيد من نطاق عمل " إسرائيل " وشرعيتها في العمل ضد لبنان ، لا سيما في حالات الصراع العسكري أو الحرب .

° واللاه : يواصل حزب الله شن حرب الأعصاب المزعجة مع " الجيش الإسرائيلي " ، حيث تتحرك عناصر من قوة الرضوان على طول الحدود ، من أجل جمع المعلومات الاستخبارية .

° ضباط في القيادة الشمالية : حزب الله لم يعد نفس التنظيم الذي عرفه الجميع في الماضي ، إنه جيش لكل شيئ ، إنه منظمة تعليمية توصل إلى استنتاجات ، لكي تخرج جيشا نظاميا

° کوخافي يعين العقيد " أورن سمحا " قائدة للواء ناحال خلفا " لأسمان " الذي مات بعد 3 أيام من توليه المنصب .

إجراءات:

• نفتالي بينيت : بعد تقييم أمني للوضع في القدس المحتلة يوعز بإستمرار الإقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى .

• هآرتس : شركة Cellebrite الإسرائيلية ، المختصة بصناعة أنظمة قرصنة للهواتف المحمولة ، قامت ببيع خدماتها للحكومة السعودية ، دون موافقة وزارة الجيش الإسرائيلي

• يديعوت : الهم الأكبر لدى المؤسسة الأمنية ، ردة فعل عرب الداخل الفلسطيني خلال أي معركة مقبلة مع لبنان او غزة .

• قناة كان : وزير الخارجية لابيد سيقوم مطلع أغسطس بأول زيارة رسمية إلى المغرب لتدشين سفارة " إسرائيل " في الرباط .

• القناة 12 : الحكومة الإسرائيلية تدرس إغلاق مطار بن غوريون بسبب انتشار فيروس كورونا ، وتصدر تعليمات للجنود بتجنب السفر إلى الخارج قدر الإمكان بعد تفشي الطفرة الهندية .

• القناة 7 : رئيس هيئة أركان حرب الاحتلال أفيف كوخافي يطالب باضافة 9 مليار شيكل لميزانية وزارته لكي يتمكن من بناء إمكانيات للتعامل مع التهديدات والتحديات المتراكمة .

الإعداد:تابناك 

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