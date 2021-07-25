لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا

يوثق فيديو تمّ تصويره من داخل شاحنة إطفاء ألسنة اللهب والنار من حريق تاماراك في مدينة ماركلفيل في ولاية كاليفورنيا.

وتجتاح حرائق الغابات غرب الولايات المتحدة وكندا وسط طقس جاف وحار، ووفقا لمركز مكافحة الحرائق الوطني هناك 80 حريق في 13 ولاية أمريكية مختلفة نظراً لارتفاع درجات الحرارة، غير المسبوق في الأسابيع الأخيرة.

وسجل المركز نحو 4 آلاف حريق في عام 2021، وهو ضعف إجمالي الحرائق في العام الماضي.

وربطت السلطات الأمريكية الحرائق بخطوط الكهرباء المكشوفة، مثل حريق كامب فاير في 2018 والذي يعتبر الحريق الأسوأ في تاريخ الولاية. وتعمل أكبر شركة كهرباء في كاليفورنيا على مشروع يهدف دفن وتغطية 10 آلاف ميل من خطوط الكهرباء في الولاية لتفادي اشتعال الحرائق.