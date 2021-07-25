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طوابير البنزين تخطف حياة شاب عشريني

توفي الشاب محمود دلباني (27 سنة، من مدينة صور) متاثراً بإصاباته في حادث سير مروّع وقع فجر اليوم على أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت.
رمز الخبر: ۵۴۶۰۸
تأريخ النشر: 24 July 2021

وفي التفاصيل، فقد وقع حادث سير مروع جراء اجتياح شاحنة لطابور سيارات متوقفة أمام إحدى محطات المحروقات على أوتوستراد بيروت الجنوب في محلة الدامور، ما ادى لوفاة دلباني وإصابة 3 اخرين بجروح وصفت بالخطرة.

هذا وافادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّه "عند الساعة 2:30 من تاريخه حصل اصطدام شاحنة بعدد من السيارات على أوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت عند محطة "كورال" نتج عنه قتيل و3 جرحى".

وفي الشهر الماضي، شيّعت بلدة الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان ضحايا حادث السير المروّع الذي وقع في منطقة السعديات وذهب ضحيته الام فاطمة قبيسي حويلي وبناتها الأربع زهراء واية والتوأم ليا وتيا، وذلك بعد وقوفهم في طابور طويل ليلاً أمام محطة للمحروقات واصطدمت بهم سيارة مسرعة من الخلف.

وألقت العائلة اللوم على المسؤولين اللبنانيين بسبب سياساتٍ اقتصادية خاطئة أدت الى زحمة طوابير امام محطات الوقود، مما سبب ذلك الحادث الكبير بين 5 سيارات التي ذهبت ضحتيه عائلة حويلي.

وينتظر اللبنانيون منذ أشهر لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار وتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.

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