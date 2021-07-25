سوق البزورية الشامي... بوصلة محبي البهارات

يتميّز المطبخ الشامي بتنوع البهارات التي تختلف من طبخة الى أخرى، ويُعتبر سوق البزورية أشهر أسواق البهارات، ليس في سوريا فحسب، بل في دول المنطقة.

ومن الجامع الأموي في دمشق، تدخل سوق البزورية الشهير، والذي يعتبر من أقدم الأسواق المتخصصة في العالم، حيث يعود بناؤه الى العهد المملوكي وعمره يزيد عن 850 عاماً.

وتتداخل في السوق الروائح العطرية التي تميزه مع بهجة بصرية وتنوع خلاب بالألوان.

ويتميّز السوق، بوجود الخانات التجارية، والتي هي سوق مصغر، كانت تستقبل التجار للمبيت، وكان يتم فيها تبادل البضائع.

ويُسمى اصحاب محلات التوابل في السوق "العطارين".

وكالة تابناك للاخبار زارت السوق الشهير والتقت محمد صاحب محل بهارات في السوق الذي تحدث عن توارث مهنته من أهله وأن العائلة حافظت على استمرار مهنتها، كما ان السوق يُعتبر من أهم الاماكن التي يتم قصدها لشراء البهارات لتنوعها وجودتها واعتدال اسعارها عن بقية الاسواق.

وأشار محمد ان البهارات السورية يتم تطبيقها في السوق وتختلف من طبخة الى اخرى، وهي بهارات تتفرد فيها دمشق عن بقية الدول المجاورة.

يُشار انه يوجد في السوق حوالي 160 محلا تجاريا تتنوع ما بين التوابل والبهارات والاعشاب والسكاكر والشوكولا والمكسرات.